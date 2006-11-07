PR-директор Ford звільнився заради Хілларі Клінтон (фото)

Директор відділу стратегічних комунікацій компанії Ford Джош Готтеймер (Josh Gottheimer) перейшов на роботу до PR-агентство Burson Marsteller, повідомляє сайт Detroit News. Очікується, що Готтеймер опікуватиметься передвиборною кампанією сенатора Хіларі Клінтон (Hillary Rodham Clinton), якщо та ухвалить остаточне рішення балотуватися в президенти США в 2008 році.

Готтеймер, бувши трохи страший за 20 років, став спічрайтером для Білла Клінтона. Пізніше він брав участь у президентській кампанії сенатора Джона Керрі.

У компанії Ford він працював близько півтора року. Разом з своїм колегою по адміністрації Клінтона Марком Пенному (Mark Penn) Готтеймер провів кампанію поліпшення іміджу марки під назвою "180 градусів за 180 днів" ("180 Degrees in 180 Days"). Цю кампанію називають політичною, тому що однією з її цілей було показати, що американські виробники роблять для економіки країни значно більше, чим зарубіжні.

Кампанія нагадувала про успіхи Ford, а її обличчям був правнук Генрі Форда Білл (Bill Ford), який тоді мав посаду президента Ford Motor. Завдяки успіху цієї PR-акції та масштабній реструктуризації, очікується, що до 2009 року Ford, який вже кілька років терпить збитки, стане прибутковим.

Лента.ру