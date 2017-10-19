Не менше 40 людей загинули під час вибуху двох автомобілів біля військової бази в Афганістані

Щонайменше 40 військовослужбовців загинули в результаті вибуху двох автомобілів біля військової бази в Афганістані, передає телеканал Tolo News з посиланням на джерело.

«Два терористи-смертники атакували (армійських позашляховиках. — ред.) Humvee військову базу в районі Мейванд в провінції Кандагар, убивши 40 солдатів», — йдеться в повідомленні в твітері.

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Телеканал 1TV повідомляє, що міністерство оборони Афганістану підтвердило атаку на військову базу в провінції Кандагар.

Раніше екс-глава Об'єднаного розвідувального управління Пакистану генерал-лейтенант Асад Дуррані заявив, що громадянська війна в Афганістані буде тривати до тих пір, поки звідти не підуть американські війська.