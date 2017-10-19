Кремль продовжує називати себе "гарантом" Мінська-2, незважаючи на участь Суркова у відкритті пам'ятника російським окупантам

У Кремлі заявили, що участь помічника президента РФ Владислава Суркова у відкритті пам'ятника російським окупантам у Ростові-на-Дону не дискредитує Росію, яка називає себе «гарантом» Мінських домовленостей.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Йдеться про те, що герої як кажуть автори пам'ятника захищали людей на Донбасі від агресії екстремістських елементів, які йшли з боку України. Ви знаєте які події спровокували все те, що відбувається і продовжує відбуватися на південному сході України», - сказав він.

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«Ми не вважаємо, що це (участь Суркова) якась дискредитація. Росія була і залишається гарантом Мінських домовленостей і продовжує послідовну лінію на те, щоб всіляко сприяти виконанню Мінських домовленостей тими сторонами, яким належить це зробити», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі.

Стелу відкрив помічник президента Росії Владислав Сурков, ставленик Кремля в Донецьку Олександр Захарченко, а також перший керівник окупаційної адміністрації, нині голова так званого «Союз Добровольців Донбасу» Олександр Бородай.

«Це важливо для нас - російських добровольців. Ми вшановуємо пам'ять загиблих у боях 2014-2015 років. Російські добровольці потрібні Росії», - заявив Бородай.

7 жовтня в столиці Сербії Белграді відбулися переговори спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і помічника президента Росії Суркова про перемир'я на Донбасі.