Росія здалася та дозволила ввезення турецьких помідорів

Росія знімає обмеження на поставки помідорів з Туреччини з 1 листопада, повідомляє РБК з посиланням на російського міністра енергетики Олександра Новака, який також очолює російську частину міжурядової російсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.

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"Таке рішення підготовлено, можливості поставок з 1 листопада до Російської Федерації 50 тисяч тонн томатів, які на даному етапі вже узгоджені нашими відомствами", - сказав він.

Новак також додав, що за лібералізацію режиму торгівлі Москва очікує відповідних кроків від Анкари. Мова йде про допуск російських виробників яловичини, курятини, м'яса качки і м'яса індички на турецький ринок.

Ембарго на поставки турецьких томатів набуло чинності 1 січня 2016 року. Тоді російська влада запровадила обмеження на ввезення цілої низки продуктів з Туреччини як відповідь на те, що турецькі ВПС збили біля сирійського кордону російський літак Су-24. Під заборону потрапили також постачання турецьких огірків, мандаринів, абрикосів, винограду, та низка інших овочів і фруктів.

Крім того, протягом наступного року Росія вводила обмеження на постачання різних видів сільськогосподарської продукції з Туреччини, мотивуючи це "фітосанітарними міркуваннями".