На тлі подій в Каталонії у двох найбагатших регіонах Італії проголосували за автономію

Очільники найбагатших північних регіонів Італії Венето та Ломбардії в неділю заявили про перемогу в референдумах щодо отримання статусу автономії, які відбулись на фоні посилення самостійницьких прагнень іспанської Каталонії.

Як повідомляє Associated Press, у цих регіонах, де має сильний вплив правопопулістська партія Ліга Півночі, хочуть залишати на місцях більше податкових надходжень та мати автономію у сферах політики, у питанні імміграції, безпеки, освіти та навколишнього середовища.

Обидва лідери регіонів заявили, що зустрінуться з регіональними радами для остаточного узгодження своїх прохань перед поїздкою в Рим на зустріч з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні.

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На відміну від Каталонії, на референдумах не ставили питання незалежності і вони схвалюються конституційним судом Італії. Тим не менш, автономія – це потужна загроза владі Риму. Разом Венето і Ломбардія складають 30 відсотків ВВП Італії та майже чверть виборців країни.

Президент Ломбардії Роберто Мароні заявив, що 95% жителів регіону проголосували за автономію, явка виборців склала понад 40% з 8 мільйонів виборців. У Венето 98% виборців проголосували за розширення прав самоуправління регіону при явці 60%.

Демократична партія, яка очолює національний уряд у Римі, критикувала референдуми, зазначаючи, що голоси не носять юридичної сили, не є необхідними для проведення переговорів про автономію та лише витрачають час та ресурси.