Помилка автоперекладу: в Ізраїлі палестинця затримали через пост "Доброго ранку" у Facebook

В Ізраїлі в середині жовтня поліція затримала палестинця за підозрою у підбурюванні на підставі неправильного машинного перекладу його запису в Facebook - фразу «Доброго ранку всім вам» переклали як «Атакуйте їх», пише Медуза з посиланням на The Jerusalem Post.

Неправильний переклад був зроблений вбудованим алгоритмом Facebook. Про записи повідомили поліції округу Юдеї та Самарії (Західний берег Йордану), після чого чоловік був затриманий. Коли стало зрозуміло, що сталася помилка, його відпустили.

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Поліцейських насторожило, зокрема, що чоловік супроводжував запис своєю фотографією поряд із екскаватором (він працює будівельником), оскільки за допомогою цих машин в Ізраїлі здійснювалися теракти.

Як пише The Times of Israel, розмовна арабська фраза зі значенням «Доброго ранку всім вам» і слова «Атакуйте їх» відрізняються на письмі однією літерою. Haaretz зазначає, що перед затриманням пост не прочитали поліцейські, які знають арабську.