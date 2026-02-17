'Друг' Путіна може загальмувати ухвалення 20 пакета санкцій ЄС проти Росії, - Politico

Угорщина наполягає на виключенні із санкційного списку російських спортивних чиновників.

Європейський Союз близький до ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії. Дипломати прагнуть фіналізувати обмеження до 24 лютого, проте Угорщина створює перепони для швидкого прийняття рішення.

Як пише Politico, остаточна угода, як очікується, буде досягнута після ще двох зустрічей європейських послів.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас наполягає на підготовці пакету санкцій до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. За словами дипломатів, стислі терміни означають, що посли, ймовірно, зустрінуться в середу та в п'ятницю.

Відео дня

Каллас також намагається координувати свої дії з Великою Британією, щоб забезпечити максимальний ефект від санкцій. Мета полягає в узгодженні обмежень, спрямованих проти тіньового флоту Росії, та заборони морських перевезень.

16 лютого посли заслухали спецпосланця з питань санкцій Девіда О'Саллівана, який працює з третіми країнами щодо усунення лазівок, які дозволяють Росії обходити обмеження і постачати нафту морем.

При цьому, за словами двох дипломатів, Угорщина наполягає на виключенні із санкційного списку високопосадовців з числа російських спортивних чиновників, що може затримати реалізацію усього пакету санкцій.

Санкції проти Росії – останні новини

На початку лютого Європейська комісія оприлюднила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії, зосередженого на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі. Очікується, що цей крок ще більше зменшить доходи Росії від енергоносіїв і ускладнить пошук покупців для її нафти.

Раніше повідомлялося, що Греція та Мальта виступили проти пропозиції Єврокомісії замінити обмеження цін на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива, в рамках 20-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу. Обидві країни висловили занепокоєння, що така зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії.

Вас також можуть зацікавити новини: