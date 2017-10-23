Бізнес закликав Лондон негайно домовитись з ЄС про перехідний період

П’ять провідних бізнес-організації Британії закликають Лондон терміново домовитися з Брюсселем про перехідну угоду після Brexit, в іншому разі існує велика загроза для робочих місць та інвестицій.

Про це ідеться у листі, який організації спільно направлять британському переговірнику щодо Brexit Девіду Девісу, інформує Reuters.

У листі наголошується, що угода потрібна терміново, адже на початку 2018 року компанії готуються приймати рішення щодо інвестицій. "Це буде мати наслідок для робочих місць та інвестицій у Велику Британію", - ідеться у листі.

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"Важливі деталі будь-якої перехідної домовленості: економічні відносини Великої Британії та Євросоюзу протягом цього обмеженого часового періоду повинні відповідати якомога ближче статусу-кво", - наголошується у листі.

За даними Sky News, великий бізнес Британії побоюється, що переговори щодо виходу країни з ЄС можуть завершитись взагалі без угоди.

Нагадаємо, лідери країн ЄС схвалили підготовку до другої фази переговорів щодо виходу Британії з блоку.