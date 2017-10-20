Євросоюз почне підготовку до другої фази переговорів по Brexit

Євросоюз готовий почати "неофіційну підготовку" до другої фази переговорів щодо виходу Великобританії з Європейського Союзу, незважаючи на те, що в ході першої фази не всі питання були закриті. Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, 20 жовтня, на саміті ЄС в Брюсселі, заявив голова Євроради Дональд Туск, як пише DW.

Однак саме рішення про початок другої фази переговорів може бути прийнято не раніше грудня, коли відбудеться наступний саміт ЄС.

Лондон наполягає на якнайшвидшому початку другого етапу переговорів, предметом обговорення на якому стануть взаємини ЄС і Великобританії після Brexit і торгові питання. Проте раніше європейські політики, в тому числі й канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel), неодноразово заявляли про те, що час для обговорення відносин з Лондоном після Brexit ще не настав. "Нинішній стан ще не дозволяє починати другу фазу переговорів", - заявила Меркель 19 жовтня.

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Основні розбіжності між ЄС і Великобританією як і раніше викликають фінансові зобов'язання Лондона після виходу з Євросоюзу. Глава уряду Нідерландів Марк Рютте закликав британського прем'єра Терезу Мей якомога швидше врегулювати фінансову проблему. Президент Франції Емманюель Макрон, у свою чергу, підкреслив, що всі без винятку країни Євросоюзу дотримуються єдиної позиції в цьому питанні.

Тереза Мей зробила спробу переключити увагу з фінансових зобов'язань Лондона на положення про європейців, які живуть у Великобританії . У відкритому листі британського прем'єр-міністра, опублікованому 19 жовтня, говориться, що "громадяни країн ЄС, які проживають сьогодні у Великобританії на законних підставах, зможуть залишатися в країні і далі". При цьому у них залишиться не тільки право на подальше проживання, але і на одержання медичних послуг, пенсій та інших соціальних допомог, запевнила Мей.

Після прибуття в Брюссель Мей також заявила, що Великобританія хотіла б продовжувати співпрацювати з ЄС у питаннях безпеки і оборони. "Спільна робота з цим найважливішим питанням залишається ключовим моментом", - заявила глава уряду Великобританії.