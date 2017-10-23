Уряд Італії готовий до переговорів з двома найбагатшими регіонами щодо розширення їх автономії

Уряд Італії заявив, що поважатиме результат референдумів у північних регіонах Венето та Ломбардія, які не мають обов'язкової юридичної сили.

Як повідомляє Politico з посиланням на місцеве видання Corriere della Sera, на референдумах більшість виборців підтримали значно ширшу фінансову автономію для цих регіонів.

Заступник міністра у регіональних справах Італії Джанклаудіо Бресса сказав, що уряд «готовий розпочати переговори з метою визначення умов та форм для більш ширшої автономії».

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Зазначається, що відповідно до попередніх результатів волевиявлення, понад 90% учасників референдуму підтримали ідею укладення з Римом кращої фінансової угоди. Явка виборців у Ломбардії склала 40%, а у Венето - 57%.

Губернатор Венето Лука Дзайя повідомив, що він хоче, щоб 90% податків залишалося у регіоні.

В той же час, губернатор Ломбардії Роберто Мароні заявив, що відправить до Рима пропозицію щодо розширення автономії впродовж двох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, референдуми в двох північних італійських регіонах відбулися 22 жовтня. Жителям цих двох найрозвинутіших з економічної точки зору областей пропонувалося висловитися щодо питання, чи хочуть вони, щоб регіональній владі перейшла частина повноважень - мається на увазі збереження в обласній скарбниці більше податкових зборів. Референдуми мають консультативний характер, їх результат не матиме прямих наслідків, оскільки конституція Італії передбачає, що визначення ступеня регіональних повноважень можливе лише в процесі переговорів з державою.