"Огидний вчинок": у посольстві РФ відреагували на "роз'яснювальні таблички" біля радянських пам’ятників у Литві

Російське посольство назвало пояснювальні таблички біля пам’ятників радянським солдатам в одному з районів Литви огидними, пише ТАСС.

"Це безумовно огидний вчинок, який ображає пам'ять 970 солдатів, включаючи чотирьох Героїв Радянського Союзу, які загинули у 1944 році при звільненні цієї території Литви від німецько-фашистських загарбників", - зазначили у посольстві.

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У відомстві обіцяють залучити юристів для правової оцінки дій литовських чиновників.

Згідно із повідомленням Delfi, у Біржайському районі Литви встановили таблички на місцях поховання радянських військових, на яких зазначається інформація, що написи на старих табличках не відповідають історичній правді.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Ростові-на-Дону відкрили пам'ятник російським окупантам, які воювали на Донбасі. У РФ, стелу відкрили помічник президента Росії Владислав Сурков, ставленик Кремля в Донецьку Олександр Захарченко, а також перший керівник окупаційної адміністрації, нині глава так званого «Союз добровольців Донбасу» Олександр Бородай.