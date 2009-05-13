Експерт: Росія дає зрозуміти, щоб ЄС не пхав носа

Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначає, що політика “Східного партнерства” не спрямована на інтеграцію України в Європейський Союз.

Про це він сказав під час круглого столу в середу.

“Політика “Східного партнерства” з точки зору інтересів ЄС не спрямована на інтеграцію України в ЄС, і не випадково ЄС заявляє, що “Східне партнерство” є частиною політики сусідства, яка не передбачає інтеграцію України в ЄС”,- сказав він.

За словами Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, політика “Східного партнерства” передбачає надання певного інструментарію, допомоги, щоб країни, які стають учасниками партнерства, зберегли певний європейський тренд і тим самим були більш стабільними, з території яких не виникали б загрози для самого ЄС.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначив, що саміт у Празі чітко показав рівень зацікавленості країн у “Східному партнерстві” як з боку країн ЄС, так і з боку країн, які братимуть участь у цій ініціативі.

Він вважає, що з 6 країн-учасниць цієї ініціативи найбільшу зацікавленість “Східне партнерство” викликає у двох країн - в України та Грузії, оскільки саме ці країни задекларували євроінтеграційний і євроатлантичний зовнішньополітичний курс і вони не уявляють розвиток своїх держав в російській зоні впливу.

На думку Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, такі країни як Білорусь і Вірменія розглядають “Східне партнерство” не як певну можливість реалізувати свої євроінтеграційні прагнення, а як можливість балансувати між ЄС і Росією, виторговуючи собі більші преференції, перш за все з боку Росії. Експерт зазначив, що такий різновекторний підхід пострадянських країн, які будуть включені в проект “Східного партнерства” не дасть можливості універсалізувати реалізацію цього проекту. Натомість, для ЄС запровадження “Східного партнерства” дає можливість зберегти певну європейську орієнтацію цих країн. “ЄС говорить Росії “о’кей”, ми розвиваємо кооперацію, ми стратегічні партнери, ми усвідомлюємо, що ці країни залишатимуться в російській зоні, але при цьому дайте нам можливість розвивати певні кооперативні зв’язки з цими країнами, зберігаючи певний вплив на ці країни”, - сказав він.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначає, що для Росії будь-який вплив Євросоюзу на пострадянський простір є принципово важливим не з економічної, а з геополітичної точки зору. “Тому така хвороблива реакція Росії на здавалося б компромісну ініціативу. Росія дає зрозуміти, щоб ЄС не пхав носа в російський курятник ніяким чином”, - додав він.

Експерт припускає, що просування “Східного партнерства” буде дедалі більше роздратовувати Росію. “Росія не виступала проти інтеграційних проектів ЄС і України тільки з однієї причини - вона була абсолютно впевнена, що в України немає жодної перспективи приєднатися до ЄС”,- сказав він, додавши, що “Східне партнерство” теж не дає такої перспективи, але відкриває певні можливості.

“Воно надає певний інструментарій, яким ми можемо скористатися, щоб зберегти проєвропейський демократичний тренд. Безумовно, для України ця ініціатива є конструктивною, оскільки це інструмент, який ми маємо використати для того, щоб реформувати наше суспільство, створити необхідні умови для наближення до європейських стандартів”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, Він також наголосив, що політика “Східно партнерства” не підміняє двосторонні відносини України з ЄС, оскільки це різні рівні.