”Партія ослів” взяла повний контроль над конгресом США

За попередніми даними, демократам вдалося отримати перемогу на виборах в сенат США. Перемігши в штатах Вірджинія і Монтана, вони вперше з 1994 р. одержали більшість сенаторських крісел в конгресі, передає (C) Associated Press.

За кандидата від Демократичної партії Джима Вебба проголосувала більшість жителів Вірджинії, завдяки чому демократам дісталося 51 з 100 крісел американського сенату. Не зважаючи на те, що остаточні результати голосування стануть відомі тільки 10 листопада, можна вже зараз говорити про те, що "партія ослів" узяла контроль над обома палатами парламенту.

Дані про результати виборів в нижню палату парламенту також говорять на користь демократів. Це означає, що спікером нижньої палати вперше в американській історії стане жінка - лідер демократів в парламенті Ненсі Пелосі.

Також варто відзначити, що Демократичну партію в конгресі представлятимуть ще дві жінки - дружина екс-президента США Хілларі Клінтон, що упевнено перемогла на виборах в сенат, а також перша в історії конгресу США мусульманка Кейт Еллісон, вибрана в палату представників.

Не зважаючи на те, що дані попередні, перемогу демократів на виборах в палату представників Білий дім вже визнав. У короткому зверненні до журналістів прес-секретар президента США Тоні Сноу заявив, що республіканська адміністрація готова до співпраці з опозицією з актуальних проблем, зокрема з питань війни в Іраку і боротьби проти міжнародного тероризму.

Нищівна поразка республіканців на виборах в конгрес коштувала крісла главі Пентагону Дональду Рамсфелду. Вчора президент Джордж Буш оголосив про його відставку. Очевидно, що відставка Д.Рамсфелда покликана врятувати для республіканців ситуацію на прийдешніх президентських виборах. Все настільки прозоро, що навіть сам Д.Рамсфелд визнав, що причиною для його відходу стала зміна політичної ситуації в країні після виборів в конгрес, передає (с) Reuters. "Це буде інший конгрес, інша обстановка. Мені здалося, що так буде краще для всіх", - сказав Д.Рамсфелд.

РБК