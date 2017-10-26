93-річний Буш-старший приніс вибачення актрисі, яка звинуватила його в домаганнях

Колишній президент США Джордж Буш-старший приніс вибачення після того, як актриса Хізер Лінд звинуватила його у сексуальному домаганні. Лінд сказала, що 93-річний Буш доторкнувся до неї ззаду, сидячи у кріслі-каталці, та відпустив брудний жарт, коли їх фотографували, передає Бі-бі-сі.

Актриса написала про це в Instagram, проте потім видалила пост. Але у видань Daily Mail і People запис зберігся. "Його дружина Барбара Буш стояла поруч", - йшлося у публікації.

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Прес-секретар Буша сказав, що інцидент потрібно розцінювати як прояв гумору. "Президент Буш ніколи, ні за яких обставин не стане навмисно завдавати кому-небудь душевний біль, і він приносить щирі вибачення за те, що його спроба пожартувати образила пані Лінд", - йдеться в офіційно поширеному для ЗМІ прес-релізі.

Буш обіймав посаду президента США чотири роки - з 1989 по 1993 рік. Його син Джордж Буш-молодший був президентом з 2001 по 2009 рік. У Буша-старшого діагностована хвороба Паркінсона.

Інцидент імовірно стався під час презентації, присвяченій телевізійному шоу "Поворот: шпигуни Вашингтона", у якому Лінд виконала одну з головних ролей.

У кінці свого поста Лінд додала хештег #MeToo ("Я теж"), який вже використали більше мільйона жінок і чоловіків, які стали жертвами сексуальних домагань і вирішили розповісти свої історії. Приводом до цієї кампанії став скандал з голлівудським продюсером Харві Вайнштейном.