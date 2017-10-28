Туреччина не визнає проголошення незалежності Каталонією

МЗС Туреччини назвало незаконним проголошення незалежності Каталонії регіональним урядом. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства.

"Рішення Парламенту регіонального уряду Каталонії про проголошення незалежності не є кроком у правильному напрямку. Повага до територіальної цілісності та Конституції Іспанії, а також воля іспанського народу є основоположними. Одностороннє рішення парламенту не відповідає Конституції та законам Іспанії і не відображає волю Іспанії, а також людей цього регіону", - йдеться в заяві.

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В МЗС Туреччини сподіваються, що регіональна влада Каталонії не буде наполягати на цьому односторонньому рішенні, "яке не має конституційної легітимності та може призвести до напруженості".

"Ми вважаємо, що це питання буде вирішено, спираючись на демократію та верховенства закону", - додали в МЗС Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, Каталонський парламент у п'ятницю, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення проголосували 72 депутати, проти - 10, двоє утрималися.

Сенат Іспанії схвалив план уряду із введення прямого управління над Каталонією одразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.