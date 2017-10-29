Конгресу США надали доступ до банківських даних фірми, яка склала компромат на Трампа

Комітету з розвідки палати представників Конгресу США відкрили доступ до банківських документыв фірми Fusion GPS, яка зібрала компромат на президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «112» із посиланням на сайт комітету.

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"Сторони прийшли до угоди, пов'язаній з порядком денним комітету з розвідки палати представників з питання отримання доступу до банківської інформації Fusion GPS, що забезпечить комітету доступ до документів, необхідних для розслідування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп звернувся до Держдепартаменту із закликом прискорити публікацію листів екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, які вона передала.

У розпорядженні Держдепу знаходиться близько 40 тисяч сторінок документів, що містять службову переписку Клінтон з особистої поштової сервера.