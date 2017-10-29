Трамп хоче якнайшвидшої публікації листів Клінтон - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп звернувся до Держдепартаменту із закликом прискорити публікацію листів екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, які вона передала, повідомляє CNN.

Телеканал, із посиланням на офіційних осіб, повідомляє, що бажання Трампа прискорити процес публікації листів зумовлене його прагненням до забезпечення прозорості.

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Зараз, згідно з інформацією телеканалу, у розпорядженні Держдепу знаходиться близько 40 тисяч сторінок документів, що містять службову переписку Клінтон з особистої поштової сервера.

Як повідомляв УНІАН раніше, велике журі (колегія присяжних) схвалило перші звинувачення у розслідуванні щодо можливого російського втручання у вибори президента США, яке здійснює спеціальний прокурор Роберт Мюлер. Слідчі перевіряють фінансові зв'язки президента Дональда Трампа та його соратників з Росією.