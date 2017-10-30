Іспанія сподівається відновити законність у Каталонії після виборів - голова МЗС

Іспанія сподівається відновити законність у Каталонії після проведення дострокових регіональних виборів, які заплановані на 21 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ і співробітництва Королівства Іспанія Альфонсо Дастіс на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

За його словами, він знає про результати останніх соціологічних опитувань, які показують зниження підтримки серед населення ініціативи відокремлення Каталонії від Іспанії.

Читайте такожУряд Іспанії розпустив органи регіональної влади у Каталонії - ЗМІ

Однак, як наголосив глава іспанського МЗС, необхідно дочекатися проведення дострокових виборів в регіоні.

Він зазначив, що рішення уряду Іспанії провести 21 грудня вибори в Каталонії було прийнято з метою «дати можливість всім каталонцям висловитися в абсолютно законних рамках».

Дастіс висловив сподівання іспанського уряду, що після виборів Каталонія знову буде відкритою та інтегрованою спільнотою, де дотримуватимуться мовні права усіх людей та поважатиметься їхня думка.

«І ми сподіваємося, що через ці вибори зможемо відновити правову державу, законність у Каталонії», - додав глава зовнішньополітичного відомства Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, Каталонський парламент у п'ятницю, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення проголосували 72 депутати, проти - 10, двоє утрималися.

Сенат Іспанії схвалив план уряду із введення прямого управління над Каталонією одразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.