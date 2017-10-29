Опитування: менш як 30% каталонців підтримують незалежність від Іспанії

Незалежність Каталонії від Іспанії підтримують лише 29% респондентів, тоді як 46% каталонців виступають за розширення повноважень уряду автономії у складі Іспанії.

Про це йдеться в результатах опитування Metroscopia для El Pais, яке було проведено минулого тижня до голосування в парламенті Каталонії щодо незалежності та активації 155 статті Конституції Іспанії, пише Європейська правда.

Зазначається, що 46% каталонців виступають за збереження автономії в складі Іспанії, однак з розширенням повноважень уряду.

19% опитаних воліють зберегти поточну ситуацію.

За даними видання, оголошення виборів для нормалізації ситуації в Каталонії було підтримано більшістю каталонців перед тим, як прем'єр Іспанії Маріано Рахой обрав активацію статті 155 Конституції країни, яка призупиняє самоуправління в Каталонії.

Згідно із даними, 52% каталонців підтримали розпуск парламенту для проведення виборів, у порівнянні з 43%, які виступили проти цього.

Раніше повідомлялося, що політичні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не наберуть абсолютної більшості на позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 грудня.

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Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість відстороненого Карлеса Пучдемона.