20 літрів чистої води на день - одне з основних прав людини

Програма розвитку ООН (ПРООН) закликає визнати норму в 20 літрів чистої води в день одним з основних прав людини.

Як зазначається в доповіді ПРООН "Про розвиток людини-2006", в основі глобальної кризи у сфері водопостачання, в результаті якої 1,1 мільярда жителів планети не мають доступу до безпечної води, лежить не брак води, а бідність і нерівність.

"Для значної частини країн, що розвиваються, брудна вода становить набагато серйознішу загрозу для безпеки людей, ніж збройні конфлікти. Мир потерпає від надлишку конференцій з проблем водопостачання й каналізації і від браку конкретних дій", - заявив на конференції глава відділу Національних доповідей про розвиток людини ПРООН Тіматі Скотт.

За його словами, для розв`язання проблеми потрібний глобальний план дій, що передбачає активну участь країн "Великої сімки" з метою мобілізувати міжнародні зусилля, поставивши проблеми водопостачання і каналізації в центр уваги світу.

Як вважають автори доповіді, виходу з ситуації, що створилася, сприятиме реалізація трьох пунктів. По-перше, визнати доступ до чистої води правом людини. "На кожну людину має припадати не менше 20 літрів чистої води на день, причому бідняки повинні одержувати цю норму безплатно", - сказав Скотт.

Крім того, необхідно розробити національні стратегії у сфері водопостачання й каналізації. "Тому ПРООН закликає всі уряди розробити національні плани для прискорення прогресу у сфері розвитку водопостачання і каналізації і забезпечити їх фінансування в обсязі не менше 1% ВВП, а також розробити чіткі стратегії подолання нерівності", - додав Скотт.

І, нарешті, слід значно збільшити міжнародну допомогу країнам, які її потребують, щодо розвитку водопостачання і каналізації. Доповідь закликає додатково виділяти на ці цілі $3-4 мільярди.

"Усі громадяни повинні мати доступ до ресурсів, достатній, щоб задовольняти свої нагальні потреби і вести гідне життя. Чиста вода - це частина соціального мінімуму", - вважають автори документа.

РІА “Новости”