Пучдемон закликав прихильників незалежності Каталонії представити єдиний список для позачергових виборів

Відправлений у відставку лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав прихильників незалежності представити єдиний список для позачергових парламентських виборів у регіоні 21 грудня.

«Це момент, коли всі демократи об'єднаються заради Каталонії, свободи політичних в'язнів і республіки», - написав екс-лідер автономії в суботу в Twitter.

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Пучдемон також прикріпив до своєї публікації посилання на сайт, де ведеться збір підписів на підтримку його ініціативи. На даний момент пропозицію підтримали понад 4,1 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня парламент Каталонії затвердив резолюцію про проголошення незалежної республіки, дію якої вже було призупинено Конституційним судом країни. Сенат (верхня палата парламенту) Іспанії схвалив прохання Мадрида про введення в дію 155-ї статті конституції королівства, яка раніше ніколи не застосовувалася і дозволяє обмежити самоврядування Каталонії.

Після її схвалення голова уряду Іспанії Маріано Рахой заявив, що було прийнято рішення відсторонити від посад Пучдемона і членів його уряду. Крім того, Рахой розпустив парламент Каталонії та призначив на 21 грудня вибори в автономному співтоваристві.

Прокуратура подала позови проти колишнього регіонального керівництва, звинувативши їх у бунті, заколоті та розтраті. У четвер Національна судова колегія Іспанії постановила взяти під варту вісьмох політиків, у тому числі колишнього заступника голови автономії Оріоль Жункераса. Пучдемон і четверо інших екс-членів каталонського уряду перебувають у Бельгії і проігнорували виклик для надання свідчень до Мадрида.

У п'ятницю Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на Пучдемона. Постанова стосується і чотирьох колишніх міністрів у складі місцевого уряду, які, як і Пучдемон, втекли до Бельгії.