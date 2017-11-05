У Москві за участь у несанкціонованій акції масово затримують людей - ЗМІ

У центрі Москви, на Манежній площі, затримано понад 200 людей, які зібралися на несанкціоновану акцію. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Серед затриманих більшість прихильників націоналістичних організацій, зазначається в повідомленні.

Після огляду затриманих доставляють до різних відділів поліції для притягнення до адміністративної відповідальності.

Наразі весь периметр Манежної площі повністю перекрито поліцейськими, частково обмежено вхід і вихід із метро "Охотний ряд" і "Площа революції".

Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид. pic.twitter.com/4PhjnBEmMF — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Зазначається, що раніше лідер руху "Артпідготовка" В'ячеслав Мальцев закликав своїх прихильників вийти 5 листопада на вулиці в центрі Москви, щоб висловити недовіру до влади. 26 жовтня суд визнав рух "Артпідготовка" екстремістським.

Водночас незалежний правозахисний проект ОВД-Інфо повідомляє про понад 230 затриманих сьогодні в деяких містах РФ.

«На 14:00 відомо про 237 затриманих у рамках акції «05.11.17» у шести містах: Москві, Петербурзі, Краснодарі, Красноярську, Пермі та Ростові-на-Дону. У центрі Москви затримано 212 людей. Їх починають доставляти до відділів поліції...», - сказано в повідомленні.

Серед затриманих у Москві є неповнолітні.

Нагадаємо, вчора, 4 листопада, у Москві проходив "Русский марш", на якому затримали понад 50 людей.