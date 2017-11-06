У Саудівській Аравії знайшли уламки вертольота, у якому летів принц

У Саудівській Аравії знайшли уламки вертольота, на якому летів принц, заступник губернатора провінції Асір Мансур бін Мукрін. Про це повідомляє Saudi Press Agency з посиланням на поліцію країни, передає Дождь.

Ведуться пошуки можливих виживших. На борту окрім Мукріна перебували кілька високопоставлених чиновників. Вони поверталися з огляду прибережних об'єктів в районі міста Абха.

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Контакт із вертольотом зник в районі заповідника Реда. Провінція Асір знаходиться на південно-заході Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що в результаті катастрофи вертольота в Саудівській Аравії принц загинув Мансур бін Мукрін.

Мансур бін Мукрін є членом правлячої королівської династії в Саудівській Аравії. Його батько Мукрін ібн Абдул-Азіз аль Сауда з січня по квітень 2015 року був наслідним принцом Саудівської Аравії, поки король Салман не змінив порядок престолонаслідування.