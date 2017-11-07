У США затримали чоловіка, який хотів "убити всіх білих поліцейських" поруч із Білим домом - ЗМІ
Відзначається, що під час затримання у чоловіка не було знайдено ніякої зброї.
У Вашингтоні затримано чоловіка, який нібито збирався "убити всіх білих поліцейських" поруч із Білим домом. Чоловіка звуть Майкл Арега, він із Далласа, штат Техас, повідомляє телеканал Fox News.
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Інформацію про затриманого Секретна служба США отримала від поліції Меріленда. Арега був затриманий у Лафайєт-сквер, який примикає до резиденції президента США Дональда Трампа.
Як зазначає Fox News, на своїй сторінці в Facebook Арега опублікував запис про те, що знаходиться у Вашингтоні.
Також він розмістив пост із зазначенням того, що відправляється в Білий дім і вб'є там «всіх білих поліцейських». Те ж саме він і повідомив під час затримання, повідомляє телеканал.
Відзначається, що під час затримання при ньому не було знайдено ніякої зброї.