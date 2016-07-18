ЗМІ: вбивця трьох поліцейських в Луїзіані проходив військову службу в Іраку

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, Гевін Лонг, підозрюваний у вбивстві поліцейських у Луїзіані, служив у морській піхоті з 2005-го по 2010-й роки. У 2008-му році йому було присвоєно звання сержанта. У 2008-2009 роках Лонг проходив службу в Іраку.

Про це повідомив сайт газети "Нью-Йорк Таймс" з посиланням на представника морської піхоти США Івонну Карлок. Вона надала виданню інформацію про військову кар'єру Гевіна Лонга.

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За цією інформацією, Лонг був спеціалістом з мереж і баз даних.

В результаті нападу він був убитий. Американські ЗМІ повідомили, що це 29-річний Гевін Лонг, чорношкірий уродженець Канзас-сіті (Міссурі). У неділю, в день нападу, йому виповнилося 29 років.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у місті Батон-Руж невідомий застрелив трьох поліцейських. Ще три правоохоронця були поранені, один з них у важкому стані.

Поліція поки офіційно не підтверджує цю інформацію.

Тиждень тому в Далласі (штат Техас) армійський резервіст Міка Джонсон застрелив п'ятьох і поранив сімох поліцейських під час протестів проти вбивства поліцією двох чорношкірих громадян.

За версією слідства, він хотів помститися поліцейським за агресію щодо темношкірих.