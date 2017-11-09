У Пакистані пасажирський автобус злетів з моста, щонайменше 25 загиблих

В Пакистані в провінції Пенджаб пасажирський автобус злетів з моста, в результаті чого загинули щонайменше 25 осіб.

Ще більш 50 пасажирів отримали поранення, передає DT.ua з посиланням на місцевий телеканал Dunya News.

Читайте такожУ Туреччині автобус з туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 23 людини

Наголошується, що 12 постраждалих перебувають у критичному стані. За даними пакистанських рятувальників, в автобусі перебувало 77 людей.

Трагедія сталася поблизу населеного пункту Талаганг на сході провінції. Автобус здійснював рейс з Кохата в Рейвинд.

За інформацією Daily Pakistan, автобус впав з висоти 150 футів (близько 46 метрів).