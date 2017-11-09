У Пакистані пасажирський автобус злетів з моста, щонайменше 25 загиблих
02:14, 09 листопада 2017Світ
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За даними пакистанських рятувальників, в автобусі перебувало 77 людей.
Ілюстрація / REUTERS
В Пакистані в провінції Пенджаб пасажирський автобус злетів з моста, в результаті чого загинули щонайменше 25 осіб.
Ще більш 50 пасажирів отримали поранення, передає DT.ua з посиланням на місцевий телеканал Dunya News.
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Наголошується, що 12 постраждалих перебувають у критичному стані. За даними пакистанських рятувальників, в автобусі перебувало 77 людей.
Трагедія сталася поблизу населеного пункту Талаганг на сході провінції. Автобус здійснював рейс з Кохата в Рейвинд.
За інформацією Daily Pakistan, автобус впав з висоти 150 футів (близько 46 метрів).
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