У Пакистані пасажирський автобус злетів з моста, щонайменше 25 загиблих

02:14, 09 листопада 2017
Світ
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За даними пакистанських рятувальників, в автобусі перебувало 77 людей.

Ілюстрація / REUTERS

В Пакистані в провінції Пенджаб пасажирський автобус злетів з моста, в результаті чого загинули щонайменше 25 осіб.

Ще більш 50 пасажирів отримали поранення, передає DT.ua з посиланням на місцевий телеканал Dunya News.

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Наголошується, що 12 постраждалих перебувають у критичному стані. За даними пакистанських рятувальників, в автобусі перебувало 77 людей.

Трагедія сталася поблизу населеного пункту Талаганг на сході провінції. Автобус здійснював рейс з Кохата в Рейвинд.

За інформацією Daily Pakistan, автобус впав з висоти 150 футів (близько 46 метрів).

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