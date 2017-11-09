"Склався як картковий будиночок": з'явилося відео моменту вибуху в житловому будинку в Іжевську

У мережі з'явилося відео моменту вибуху в житловому будинку в Іжевську. Як розповів "РИА Новости" очевидець події, під'їзд житлового будинку обрушився як картковий будиночок.

"Стояли на перехресті, на світлофорі, і на наших очах відбулося обвалення будинку. Відразу ж відчули запах газу. Швидше за все, був вибух газу в якійсь з квартир. Тобто під'їзд склався як картковий будиночок", - розповів очевидець.

Як повідомляв УНІАН, у російському Іжевську обрушилися дев'ять поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією загинули дві людини.