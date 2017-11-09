"Склався як картковий будиночок": з'явилося відео моменту вибуху в житловому будинку в Іжевську
16:41, 09 листопада 2017Світ
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У російському Іжевську обрушилися дев'ять поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією загинулj дві людини.
У будинку обрушилися дев'ять поверхів / "Іжевськ Вконтакте"
У мережі з'явилося відео моменту вибуху в житловому будинку в Іжевську. Як розповів "РИА Новости" очевидець події, під'їзд житлового будинку обрушився як картковий будиночок.
"Стояли на перехресті, на світлофорі, і на наших очах відбулося обвалення будинку. Відразу ж відчули запах газу. Швидше за все, був вибух газу в якійсь з квартир. Тобто під'їзд склався як картковий будиночок", - розповів очевидець.
Як повідомляв УНІАН, у російському Іжевську обрушилися дев'ять поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією загинули дві людини.
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