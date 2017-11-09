У Гаазі застрелили головного борця з "окупацією" іранської провінції

В голландському місті Гаага застрелили іранського активіста Ахмеда Мола Ніссі. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на NOS. За повідомленнями голландської поліції, підозрюваний у вбивстві був затриманий на місці пострілу в середу ввечері в Гаазі після спроби втечі.

Ахмед Мола Ніссі є засновником націоналістичної групи під назвою "Арабський рух боротьби за визволення Ахваза" (ASMLA), який виступає за створення окремої держави в багатій на нафту іранській провінції Хузестан.

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Ніссі жив у Нідерландах протягом останніх десяти років. Його організація була зареєстрована у торгівельній палаті Нідерландів. Організація описує себе як "борців за свободу проти іранської окупації".

Провінції Хузестан населена переважно сунітами, тоді як іранське населення переважно шиїтське. Провінція розташована на заході Ірані поблизу іракського кордону.

Збройне крило ASMLA під назвою "Бригада мучеників Могуддін аль-Нассер" взяло на себе відповідальність за декілька нападів в Ірані, включаючи вбивство двох членів Революційної гвардії в січні.

Іран вважає цей рух терористичною організацією, але він не входить в європейський чорний список, і Нідерланди також не розглядаються його як терористичну організацію.