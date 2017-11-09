Прокурор Саудівської Аравії повідомив про розкрадання 100 мільярдів доларів

Генеральний прокурор Саудівської Аравії шейх Сауд аль-Мохеб заявив, що за останні десятиліття в результаті систематичної корупції та розкрадань казна країни недорахувалася щонайменше 100 мільярдів доларів, передає Бі-Бі-Сі.

За його словами, 199 осіб допитуються в ході розпочатої в суботу широкомасштабної кампанії по боротьбі з корупцією.

Він не назвав жодного імені, але, як вважається, в числі підозрюваних - високопоставлені принци, міністри уряду і впливові бізнесмени.

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"Докази порушень дуже переконливі", - заявив прокурор.

За його словами, кампанія не порушила нормальну ділову активність у країні, заморожені лише приватні банківські рахунки деяких осіб.

Розслідування, що ведеться спеціально створеною королівським указом вищою антикорупційною комісією, просувається дуже швидко, сказав він. На чолі комісії стоїть 32-річний крон-принц Мухаммед бін Салман, призначений спадкоємцем престолу менше півроку тому.

Розслідування, за словами генерального прокурора, ведеться відносно 208 осіб. Семеро з них звільнені без пред'явлення їм звинувачень.

"Потенційний масштаб розкритої корупційної практики видається дуже значним", - заявив генеральний прокурор.

Комісія, як сказав Сауд аль-Мохеб, володіє повноваженнями перейти до наступного етапу розслідування. У вівторок вона вже заморозила банківські рахунки деяких осіб, що "представляють інтерес для слідства".

"У всьому світі будуються припущення щодо осіб, яких торкнулося розслідування, і подробиць звинувачень на їхню адресу. В цілях повного дотримання прав, що надаються громадянам країни саудівськими законами, ми поки не розголошуємо ніяких даних про особи підозрюваних. Ми закликаємо всіх з повагою ставитися до цих прав протягом усього часу розслідування", - додав він.