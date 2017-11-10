Держдеп США передав Конгресу звіт про витрати Росії для впливу на вибори в Європі - ЗМІ

Держдепартамент США передав у Конгрес країни два звіти, підготовлених в рамках виконання закону про антиросійські санкції CAATSA. Про це повідомляє РБК з посиланням на офіційного представника Держдепартаменту.

«Держдепартамент представив у відповідні комітети Конгресу звіти, передбачені статтями 255 і 256 Закону про протидію ворогам Америки через санкції (CAATSA)», - зазначив співрозмовник.

Читайте такожРосійські тролі маніпулювали американцями, щоб посіяти розбрат в суспільстві - BuzzFeed

Мова йде про дві доповіді: перша містить опис ЗМІ, що знаходяться під контролем і фінансуються урядом Російської Федерації, а також афілійованих організацій, що працюють як на території Росії, так і за її межами (включаючи організації з теле - і радіомовлення, інтернет-ЗМІ та друк).

Друга містить інформацію про фінансові засоби, які були надані або використовувалися за вказівкою уряду Російської Федерації або якої-небудь російської особи [громадянина або організації] з метою здійснення впливу на результат виборів або виборчу кампанію в країнах Європи та Євразії протягом попереднього року».

Держдепартамент повинен був подати дві цих доповіді у відповідні комітети сенату і палати представників (включаючи комітети з міжнародних справ, по збройним силам і по розвідці) до 31 жовтня.