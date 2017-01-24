США були тестом: ЄС виділить ще €800 тисяч для протидії російському впливу на вибори в Європі - The Guardian

ЄС активізує свої зусилля з протидії російській гібридній війні. На хвилі перемоги Дональда Трампа ростуть побоювання, що Володимир Путін буде прагнути вплинути на результати виборів по всій Європі. Про це пише The Guardian.

Читайте такожКитай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією - ЗМІ

З наближенням виборів у Німеччині, Франції та Нідерландах для протидії спробам Росії впливати на їх результати планується виділити додатково близько 800 тисяч євро оперативній робочій групи зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force.

Ці кошти з поточного бюджету Служби зовнішніх дій ЄС будуть використані протягом найближчих шести місяців. Євродепутати визнають, що явний вплив Росії на недавні вибори в США може заохотити аналогічні кампанії на континенті.

Депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштревічус зазначив, що ЄС має стати більш гнучким у реагуванні на кампанії з дезінформації. "Я думаю, що втручання Росії в американські вибори було тестом. Їм було важливо почати з чогось масштабнішого. Я вважаю, що для невеликих країн, які більш відкриті для Росії, небезпека зараз дуже велика", - додав він.

ЄС створив групу зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force восени 2015 року, щоб протистояти фейковим новинам та дезінформації Кремля.