Шоста дівчина звинуватила Буша-старшого в домаганнях

Екс-президента США Джорджа Буша-старшого звинуватили в сексуальних домаганнях до 16-річної дівчини, повідомляє Дождь з посиланням на видання Time.

За даними видання, у 2003 році на заході в офісі ЦРУ у місті Вудлендс, що в Техасі, 79-річний екс-президент вхопив 16-річну Розлін Корріган за сідниці під час групового фотографування.

Читайте такожХвиля секс-скандалів: міністр оборони Британії подав у відставку через історію з рукою на коліні журналістки (відео)

На захід дівчина прийшла у супроводі своїх батьків. «Моєю першою реакцією був абсолютний жах», — розповіла вона. За словами Корріган, спочатку вона нічого нікому не розповіла. «Що може сказати підліток екс-президенту США? „Ей, хлопець, тобі не варто було так мене чіпати“»? — сказала жінка у розмові з Time.

Семеро опитаних журналом людей з оточення Корріган підтвердили, що вона розповідала їм про цей інцидент. Корріган — шоста за рахунком жінка, яка з кінця жовтня публічно звинуватила Буша-старшого в домаганнях.

Раніше зі схожими звинуваченнями виступили актриси Хезер Лінд, Джордана Грольнік, письменниця Христина Бейкер Клайн, журналіст Ліз Еллен і екс-кандидат у сенатори штату Мейн Аманда Стейплс. За їх словами, інциденти також відбувалися під час фотографування з екс-президентом.

Представник Буша-старшого Мак Грат заявив виданню, що екс-президент «не мав намірів заподіяти кому-небудь шкоду» і «приносить вибачення тим, кого міг образити під час фотографування».

Буш-старший був президентом США з 1989 по 1993 рік. До цього він займав пост глави ЦРУ і віце-президента. Зараз Бушу 93 роки, він пересувається за допомогою інвалідного візка.