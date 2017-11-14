Підтримувані РФ сили Асада завдали авіаудару в "зоні деескалації" у Сирії: понад 50 цивільних загинуло

Щонайменше 53 цивільних загинули в понеділок, 13 листопада, внаслідок авіаударів на північному заході Сирії.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає DW.com.

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Серед загиблих - п'ятеро дітей і троє поліцейських. Загалом три авіаудари влучили у ринок в місті Атареб, контрольованому повстанцями. За даними спостерігачів, авіаудари завдали сирійська авіація або військові літаки Росії, яка підтримує режим президента Башара Асада.

На місці атаки працюють загони цивільної оборони, які допомагають пораненим і розгрібають руїни будинків.

Атареб - місто поблизу Алеппо, в "зоні деескалації", яку було погоджено Росією, Іраном і Туреччиною, що підтримує повстанців. У даній "зоні деескалації" розташовані населені пункти, що переважно контролюються повстанцями.