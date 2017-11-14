Нижня палата Конгресу США прийняла законопроект про скорочення пенсій колишнім президентам

Депутати нижньої палати Конгресу США схвалили проект закону, що змінює встановлений у 1958 році розмір пенсій президентам США, які залишили свій пост, а також розмір інших належних екс-президенту виплат, повідомляє РБК.

Читайте такожШоста дівчина звинуватила Буша-старшого в домаганнях

Згідно із схваленим конгресменами документом загальний розмір пенсії встановлюється в $200 тис. на рік. Таким чином, пенсії екс-президентів не занадто сильно скоротяться за чинним законодавством вони прирівняні до зарплати федерального міністра і складає приблизно $205 тис.

Розмір покладеної колишньому главі держави виплати на утримання штату помічників та оренду приміщень скорочується до $500 тис. на рік, з поступовим зменшенням до $250 тис.

У той же час витрати на забезпечення безпеки екс-президентів і членів їхніх сімей вирішено залишити на колишньому рівні.

Розробник законопроекту республіканець Джоді Хіс пояснює необхідність скорочення державних витрат на утримання колишніх глав держави тим, що в наші дні екс-президенти мають можливість заробляти великі суми за рахунок головування у радах директорів великих компаній, гонорарів за книги і читання лекцій, а тому не потребують дотацій держави.

В даний час живі п'ять колишніх президентів - Джиммі Картер (займав пост глави країни в 1977-1981 роках), Джордж Буш-старший (1989-1993), Білл Клінтон (1993-2001), Джордж Буш-молодший (2001-2009) і Барак Обама (2009-2017).

У 2015 році проект закону про скорочення пенсій колишнім президентам США був прийнятий обома палатами Конгресу США, однак Барак Обама в 2016 році наклав на нього вето.