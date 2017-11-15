Дружина Мугабе після його повалення покинула Зімбабве

Грейс Мугабе, дружина президента Зімбабве Роберта Мугабе, покинула країну після захоплення влади військовими. Про це повідомляє BBC News з посиланням на представника правлячої партії Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт, а також на одного з опозиційних політиків. Таку інформацію розповсюдив Sky News з посиланням на неназвані джерела. Передбачається, що Грейс Мугабе вирушила в Намібії, передає Meduza.

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Роберт Мугабе поміщений під домашній арешт, цю інформацію підтвердив президент ПАР Джейкоб Зума. Раніше військові, що захопили владу в Зімбабве, заявили, що президент країни «знаходиться в безпеці». У заяві військових говорилося, що вони не здійснюють державний переворот і не скидають Мугабе, а виступають проти «злочинців» в його оточенні. Деякі прихильники Мугабе затримані.

Роберт Мугабе керує Зімбабве протягом 37 років. За час його правління економіка країни опинилася в глибокій кризі. Крім того, Мугабе звинувачують у політичних репресіях.

6 листопада був відправлений у відставку віце-президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, якого вважали вірогідним наступником Мугабе на посаді президента. Мнангагва втік в ПАР. Передбачається, що Мугабе вирішив передати владу своїй дружині.

У лютому вона заявила: "Одного разу, коли Господь призначить померти Мугабе, ми виставимо на вибори його труп в якості кандидата. Ви побачите, як люди проголосують за труп Мугабе. Я серйозно вам кажу - просто щоб показати людям, як сильно люди люблять свого президента".