США наклали вето на проект антиізраїльської резолюції ООН

Сполучені Штати у суботу наклали вето на проект резолюції ООН, яка засуджували Ізраїль за артилерійський удар по кварталах міста Бейт Ханун, в результаті якого загинули 19 і були поранені десятки людей, повідомляє AFP.

Хоча в тексті резолюції містилося і засудження обстрілу ізраїльських міст з палестинської території, представник США в ООН Джон Болтон (John Bolton) заявив, що проект є "незбалансованим, спрямованим проти Ізраїлю і політично мотивованим".

За проект резолюції, поданий Катаром, проголосували 10 членів Ради Безпеки ООН, чотири утрималися.

Нагадаємо, що офіційний Єрусалим приніс вибачення сім`ям загиблих і постраждалих, а також висловив жаль з приводу події. Проте араби вибачення не прийняли. Палестинські бойовики заприсягаються будь-що помститися Ізраїлю за вбивство своїх співгромадян.

Лента.ру