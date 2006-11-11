США наклали вето на проект антиізраїльської резолюції ООН
За проект Катару голосували 10 членів РБ
Сполучені Штати у суботу наклали вето на проект резолюції ООН, яка засуджували Ізраїль за артилерійський удар по кварталах міста Бейт Ханун, в результаті якого загинули 19 і були поранені десятки людей, повідомляє AFP.
Хоча в тексті резолюції містилося і засудження обстрілу ізраїльських міст з палестинської території, представник США в ООН Джон Болтон (John Bolton) заявив, що проект є "незбалансованим, спрямованим проти Ізраїлю і політично мотивованим".
За проект резолюції, поданий Катаром, проголосували 10 членів Ради Безпеки ООН, чотири утрималися.
Нагадаємо, що офіційний Єрусалим приніс вибачення сім`ям загиблих і постраждалих, а також висловив жаль з приводу події. Проте араби вибачення не прийняли. Палестинські бойовики заприсягаються будь-що помститися Ізраїлю за вбивство своїх співгромадян.