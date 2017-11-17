У російському МЗС заявили про підвищену загрозу терактів у США і країнах Євросоюзу в новорічні свята

МЗС Росії заявило про підвищену ймовірність терактів у США і країнах Евосоюза в новорічні свята і закликало до пильності.

«Європа, США - підвищена ймовірність здійснення терактів у великих містах у період новорічних свят 20.12-20.01», - йдеться у повідомленні департаменту ситуаційно-кризового центру (ДСКЦ) російського МЗС у Twitter.

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Там також розміщений плакат із закликом «бути пильними».

Як повідомляв УНІАН раніше, Державний департамент США попередив своїх громадян про можливі теракти у період новорічних свят у європейських країнах. Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, останні інциденти у Франції, Росії, Швеції, Великобританії, Іспанії та Фінляндії демонструють, що Ісламська Держава, Аль-Каїда та їх філії мають здатність планувати та здійснювати терористичні акти в Європі.