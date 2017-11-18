КНДР виключає переговори із США щодо ядерної зброї

Північна Корея відкидає переговори з Вашингтоном, поки продовжуються спільні військові навчання США та Південної Кореї. При цьому в КНДР зазначили, що ядерна програма Пхеньяну залишатиметься стримуючим фактором проти ядерної загрози США.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив посол Північної Кореї при Організації Об'єднаних Націй в Женеві Хан Те Сонг, передає Європейська правда.

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Зазначається, що Південна Корея та Сполучені Штати погодилися в п'ятницю продовжувати працювати над мирним вирішенням північнокорейської ядерної кризи, однак американський посол заявив, що важко оцінити наміри Північної Кореї, оскільки "сигналу немає".

Коли Хана запитали про ці двосторонні переговори в Сеулі, він відповів: "Поки існує постійна ворожа політика проти моєї країни зі сторони США і до тих пір, поик продовжуються військові ігри на нашому порозі, переговорів не буде".

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що можливість переговорів між США та Північною Кореєю існує у випадку відмови останньої від випробувань і розробки ядерної та ракетної програм.