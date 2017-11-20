Харрісон Форд став свідком аварії на дорозі та поспішив на допомогу

18:36, 20 листопада 2017
Світ
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Випадок у Каліфорнії - не перший, коли Форд допомагає на дорозі незнайомцям.

Харрісон Форд / REUTERS

Актор Харрісон Форд допоміг жінці, машина якої вилетіла з дороги. Інцидент стався в місті Санта-Паула в штаті Каліфорнія 19 листопада, передає РБК.

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Актор їхав за постраждалою. Коли вона втратила керування і з'їхала у кювет, Форд вийшов з автомобіля і поспішив на допомогу. Уточнюється, що він був не єдиним, хто так вчинив. Жінка була госпіталізована з незначними травмами.

Наголошується, що це не перший випадок, коли Форд допомагає на дорозі незнайомцям. На початку листопада, коли в центрі Нью-Йорка виникла пробка, актор вийшов з машини і почав регулювати рух. Видання відзначає, що він, ймовірно, запізнювався на літак.

Як повідомляв УНІАН, Харрісон Форд перестарався на зйомках "Той, що біжить по лезу-2049" і вдарив Гослінга по обличчю. За словами Гослінга, після удару Форд не дав йому прикласти до обличчя лід, забравши його для свого кулака.

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