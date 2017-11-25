У "чорну п'ятницю" власник Amazon розбагатів на $2,5 мільярда

Статки власника технологічної та рітейлінгової компанії Amazon Джеффа Безоса за один день збільшилися на $2,5 млрд та перевищили $100 млрд, завдяки зростанню вартості акцій компанії у п'ятницю. Подорожчання відбулося на фоні "чорної п'ятниці", традиційного для американців дня шопінгу, повідомляє видання Bloomberg.

Читайте такожСімейна пара обдурила магазин Amazon на $1,2 мільйонаДо цього статки Безоса оцінювалися в $93,1 млрд.

Загалом онлайн продажі Amazon цьогорічної "чорної п'ятниці" перевищили минулорічний показник на 18,4%. Безос став першим мільярдером, з 1999 року, статки якого перевищили цифру $100 млрд.

Загалом за рік статки Безоса зросли на понад $32 млрд.

Видання відзначає, що на поточний момент найбагатшою людиною світу міг би бути власник компанії Microsoft Білл Гейтс (його статки могли би становити понад $150 млрд), але останній протягом років витратив майже $3 млрд на доброчинність.