У Британії урядовим установам заборонили використовувати російські антивіруси

Національний центр кібербезпеки (NCSC) при Центрі урядового зв'язку Великобританії направив в усі урядові установи приписи не використовувати російське антивірусне програмне забезпечення в системах, пов'язаних із національною безпекою.

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Голова центру Кірен Мартін в своєму циркулярі повідомив, що відомства не повинні використовувати російське програмне забезпечення в будь-яких системах, що містять конфіденційні дані. При цьому NCSC не став рекомендувати відмовлятися від нього звичайним користувачам.

Центр підтримує діалог з "Лабораторією Касперського", підкреслюється в повідомленні, що вийшло на тлі заяв про можливі спроби Росії втрутитися в справи Великобританії, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Російська "Лабораторія Касперського", яку в США підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії, раніше категорично відкидала звинувачення в свою адресу. Антивірусні продукти компанії широко використовують у всьому світі, в тому числі в державних структурах Великобританії.

Антивірусні програми "Лабораторії Касперського" отримують доступ до комп'ютерних файлів для сканування шкідливого коду, що викликає стурбованість, чи не може це бути використано російською владою з метою шпигунства.

Експерти кажуть, що рішення NCSC засноване скоріше на аналізах можливих ризиків, ніж на даних, що такого роду спроби шпигунства мали місце. Мова йде про "підвищені ризики" для національної безпеки, сказав технічний директор NCSC Ян Леві.

У жовтні британський прем'єр Тереза Мей сказала, що Москва виступає проти національних інтересів Великобританії в кіберпросторі.

Тоді ж голова NCSC звинуватив Росію в кібератаках на телекомунікаційний і енергетичний сектори, а також ЗМІ. Мартін говорив, що Росія "намагається підірвати міжнародну стабільність". А газета Times повідомляла, що в день виборів у Великобританії система електропостачання країни піддалася кібератаці з боку Росії.

Росія послідовно заперечувала звинувачення в кібератаках і втручання у виборчі процеси в західних країнах.