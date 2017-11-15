В Британії звинуватили Росію у кібератаках на ЗМІ, телекомунікації та енергетику

Російські хакери протягом минулого року атакакували британські ЗМІ, телекомунікації та енергетику.

Про це заявив Національний центр кібербезпеки країни (NCSC), пише УП з посиланням на Reuters.

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"Я можу підтвердити, що втручання Росії, яке спостерігав Національний центр кібербезпеки в минулому році, включало напади на британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори", - заявив глава NCSC Кіаран Мартін.

За його словами, агентство "активно взаємодіє з міжнародними партнерами, виробниками і громадянським суспільством" для вирішення цієї загрози з боку Росії.

Фахівці з кібербезпеки давно стурбовані нападами на електричні мережі, зокрема, але Мартін не надав ніяких доказів того, що російські атаки досягли успіху в проникненні в енергосистеми або іншу критичну інфраструктуру в Великобританії.

Раніше Мадрид повідомив про втручання груп з Росії під час референдуму про відокремлення Каталонії від Іспанії з метою дестабілізації іспанської держави. З такою заявою у понеділок, 13 листопада, в Брюсселі виступили міністри оборони і закордонних справ цієї країни.

Вони підкреслили, що мають у своєму розпорядженні докази того, що державні і приватні групи на території Росії, а також Венесуели в рамках масштабної кампанії використовували Twitter, Facebook та інші соціальні мережі і сайти, щоб просувати сепаратистські ідеї і впливати на громадську думку напередодні референдуму про незалежність.