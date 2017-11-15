В Британії звинуватили Росію у кібератаках на ЗМІ, телекомунікації та енергетику
Втручання Росії включало напади на британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори.
Російські хакери протягом минулого року атакакували британські ЗМІ, телекомунікації та енергетику.
Про це заявив Національний центр кібербезпеки країни (NCSC), пише УП з посиланням на Reuters.
Читайте такожРосійські тролі підштовхнули британців голосувати за Brexit - CNN
"Я можу підтвердити, що втручання Росії, яке спостерігав Національний центр кібербезпеки в минулому році, включало напади на британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори", - заявив глава NCSC Кіаран Мартін.
За його словами, агентство "активно взаємодіє з міжнародними партнерами, виробниками і громадянським суспільством" для вирішення цієї загрози з боку Росії.
Фахівці з кібербезпеки давно стурбовані нападами на електричні мережі, зокрема, але Мартін не надав ніяких доказів того, що російські атаки досягли успіху в проникненні в енергосистеми або іншу критичну інфраструктуру в Великобританії.
Раніше Мадрид повідомив про втручання груп з Росії під час референдуму про відокремлення Каталонії від Іспанії з метою дестабілізації іспанської держави. З такою заявою у понеділок, 13 листопада, в Брюсселі виступили міністри оборони і закордонних справ цієї країни.
Вони підкреслили, що мають у своєму розпорядженні докази того, що державні і приватні групи на території Росії, а також Венесуели в рамках масштабної кампанії використовували Twitter, Facebook та інші соціальні мережі і сайти, щоб просувати сепаратистські ідеї і впливати на громадську думку напередодні референдуму про незалежність.