У Туреччині затримали племінника обвинуваченого в організації путчу Гюлена

Поліція Туреччини затримала Салема Гюлена, племінника ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, обвинуваченого в організації спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року. Про це повідомляє місцевий телеканал NTV.

Відзначається, що всього поліція затримала 47 з 87 членів організації ФЕТО (організації послідовників Гюлена). Раніше поліція затримала 115 передбачуваних прихильників Гюлена.

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Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що турецький уряд пропонував 15 млн доларів екс-радник президента США з національної безпеки Майкла Флінна і його синові за допомогу в екстрадиції ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена зі Сполучених Штатів до Туреччини.

Влада Туреччини вважає Фетхуллаха Гюлена головним організатором спроби державного перевороту в липні 2016 року і з минулого року безуспішно намагається добитися від Вашингтона його екстрадиції.