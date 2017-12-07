Найдорожчу картину да Вінчі виставлять у Луврі Абу-Дабі (відео)

Найдорожчу картину да Вінчі "Рятівник світу" виставлять у Луврі Абу-Дабі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Минулого місяця її продали на аукціоні за 450 мільйонів доларів. Раніше полотно належало російському колекціонеру. А ось ім'я нового власника картини до цих пір невідомо. За даними видання New York Times, "Спасителя світу" придбав саудівський принц.

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Раніше у Франції знайшли ескіз оголеної "Мони Лізи" да Вінчі.