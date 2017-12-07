Найдорожчу картину да Вінчі виставлять у Луврі Абу-Дабі (відео)
10:59, 07 грудня 2017Світ
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Минулого місяця її продали на аукціоні за 450 мільйонів доларів.
Найдорожчу в історії картину "Спасителя світу" Леонардо Да Вінчі виставляти в музеї Лувр Абу-Дабі
Найдорожчу картину да Вінчі "Рятівник світу" виставлять у Луврі Абу-Дабі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Минулого місяця її продали на аукціоні за 450 мільйонів доларів. Раніше полотно належало російському колекціонеру. А ось ім'я нового власника картини до цих пір невідомо. За даними видання New York Times, "Спасителя світу" придбав саудівський принц.
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Раніше у Франції знайшли ескіз оголеної "Мони Лізи" да Вінчі.
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