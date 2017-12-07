Прокуратура Німеччини дозволила продавати шибениці для Меркель

Судова влада Саксонії не має застережень щодо продажу маленьких шибениць з іменем канцлерки Німеччини Ангели Меркель і глави МЗС Зігмара Габріеля. Про це повідомляє видання Die Zeit, передає Європейська правда.

Прокуратура міста Клемніц не знайшла ознак злочину у діях продавця сувенірів у вигляді шибениць для Меркель і Габріеля, з якими представники антимігрантського руху Pegida протестували проти напливу мігрантів у 2015 року.

Читайте такожЮнкер переплутав Меркель зі своєю дружиною (відео)

Тому було вирішено закрити попереднє розслідування стосовно продавця міні-шибениць. У прокуратурі заявили, що написи варто сприймати не як погрозу вбивства, а як "символічне побажання політичної смерті".

"Так як складу злочину немає, прокуратура не може конфіскувати міні-шибениці, і їх продаж не можна заборонити", - йдеться в повідомленні.

Також в прокуратурі підкреслили, що рішення стосується тільки цієї конкретної ситуації і не виключено, що в інших аналогічних випадках в майбутньому склад злочину буде виявлений.

Як повідомляв УНІАН, раніше головний "геєборець" Росії закликав відлучити від церкви Меркель "за змову з сатаною".