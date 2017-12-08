Міжнародна слідча група у справі MH17 врахує дані нового розслідування Bellingcat

Міжнародна слідча група, яка веде слідство у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 в небі над Донбасом, обіцяє врахувати дані розслідувальної групи Bellingcat і російського журналу The Insider про те, що одним із фігурантів справи може бути російський генерал-полковник.

Читайте такожКлючовий фігурант справи про збитий над Донбасом MH17 виявився російським генералом - розслідування (аудіо)Як йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Нідерландів, інформацію експертів долучають до розслідування. Від інших коментарів слідство відмовилося, передає радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року.

Людина, про яку йдеться в розслідуванні, фігурує під позивним «Дельфін» на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих невдовзі після катастрофи літака Службою безпеки України, а пізніше – міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи під керівництвом прокуратури Нідерландів.

Експерти Bellingcat і The Insider стверджують, що «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу міністерства оборони РФ Микола Ткачов.