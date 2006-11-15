Америка пустить Росію у СОТ

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джордж Буш підтвердили, що двосторонній протокол про вступ Росії у СОТ буде підписаний в Ханої. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на слова прес-секретаря президента Росії Олексія Громова. Саміт Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва в Ханої відбудеться 18 листопада.

Президенти Росії і США в ході короткої зустрічі у "Внуково-2", де приземлився літак Джоржа Буша для дозаправки дорогою до Ханоя, також встигли обговорити питання, пов`язані з ядерною програмою Ірану і ситуацію на Близькому Сході.

Про те, що Росія і США фактично завершили переговори по СОТ, стало відомо 11 листопада. Після підписання двостороннього договору Росії для вступу до торгового клубу, необхідно буде домовитися тільки з Грузією, Молдавією і Коста-Рікою.

Лєнта.ру