Різноманітні тортури та голод: тюрми у КНДР назвали гіршими від концтаборів нацистів

Політичні в'язниці Північної Кореї є такими ж поганими, а можливо, навіть гіршими від нацистських концентраційних таборів часів Голокосту.

Такого висновку дійшов відомий суддя, який пережив Освенцим, після слухань колишніх ув'язнених та охоронців в’язниць КНДР. Томас Бюргенталь працював в Міжнародному Суді, він один із трьох суддів, хто зробив висновок, що лідера Північної Кореї Кім Чен Ина слід судити за злочини проти людства та за те, що його режим використовує жорстокі політичні в'язниці, щоб контролювати населення, пише The Washington Post.

"Я вважаю, що умови в тюремних таборах Північної Кореї є такими жахливими або навіть гіршими за ті, які я бачив і пережив у моїй молодості та під час моєї довгої професійної кар'єри у галузі прав людини", - сказав Бюргенталь, який в дитинстві був в Аушвіці та Заксенхаузені, а також в гетто в Кельці.

Читайте такожСША та Китай обговорили план дій у разі падіння диктатури в Північній Кореї

Він був також членом суду присяжних, до складу якого входила суддя Південної Африки Наві Піллей, яка очолювала Міжнародний трибунал щодо Руанди, а пізніше стала Верховним комісаром ООН з прав людини, а також Марк Гармон, американський суддя, який працював над військовими злочинами у Камбоджі та Югославії.

Три заслухані свідчення колишніх ув’язнених, охоронців в’язниці та експертів, які стали частиною розслідування, були ініційовані Міжнародною асоціацією юристів. У підсумковій доповіді було зазначено, що є достатньо доказів для звинувачення режиму Кім Чен Ина у десятьох із одинадцятьох визнаних у всьому світі військових злочинах, таких як вбивство, поневолення, тортури та сексуальне насильство через використання політичних таборів.

"Не існує аналогічної ситуації в будь-якій точці світу, у минулому чи сьогоденні, - заявила Піллей. - Це дійсно звірство на максимально можливому рівні, де все населення піддається залякуванням".

Три покоління Кім Чен Ина правили Північною Кореєю як тоталітарною державою із культом особистості, який розглядає лідерів країни напівбогами. Той, хто не підтримує лідерів чи систему, може бути кинутим до виправної колонії - часто на все життя разом із трьома поколіннями своїх сімей, щоб знищити "насіння ворогів держави".

За підрахунками експертів, 130 тисяч північних корейців перебувають у чотирьох величезних в'язничних таборах, де вони змушені виконувати важку роботу, часто в шахтах, та отримують дуже мало їжі, одягу та засобів для обігріву. Цей режим також оперує таборами "перевиховання" для менших злочинів. Вони такі ж жорстокі, але ув'язнені там, як правило, перебувають протягом визначеного терміну.

Читайте такожСША стурбовані ймовірністю створення в КНДР біологічної зброї - Washington Post

Широкі порушення прав людини в Північній Кореї були задокументовані у надзвичайно важливій доповіді про результати розслідування комісії ООН 2014 року, на підставі якої Міжнародна асоціація юристів вирішила провести розслідування саме в політичних в'язничних таборах. Три судді заслухали свідків та прочитали офіційні свідчення від колишніх ув'язнених та охоронців в’язниць у Північній Кореї, які охоплюють період від 1970 до 2006 року.

Суду присяжних стали відомі факти про голодних в'язнів, які були страчені після того, як їх спіймали біля смітників у пошуках їжі, а також про загибель величезної кількості ув'язнених, які вмирали від недоїдання та надмірної роботи, іноді через 20-годинні робочі дні в шахтах. Суд також почув про зґвалтування та примусові аборти в результаті вагітності, які іноді призводили до смерті жінок.

Один лікар, який вижив в такому таборі, його спіймали під час спроби втекти до Китаю, розповів, що його роздягнули та підвісили догори дриґом, били, катували вогнем та водою, а воду змішували з пекучим перцем та заливали в ніс та рот.

Хоча більшість заслуханих свідчень з перших вуст, датуються від 2006 року, суд присяжних також отримав заяву від Тхе Йон Хо, старшого північнокорейського дипломата, який торік утік із посольства в Лондоні. Тхе заявив, що він особисто знав декілька високопоставлених чиновників, які були кинуті в політичні в'язничні табори під час зачистки 2013 року, коли Кім Чен Ин стратив свого дядька Чан Сон Тхека.

Слідчий комітет воєнних злочинів Асоціації юристів разом із міжнародною юридичною фірмою Hogan Lovells об’єдналися у справі проти режиму Північної Кореї. Вони постановили, що з 11 злочинів проти людства, перерахованих у статуті Міжнародного кримінального суду, були докази того, що північнокорейський режим вчинив усе, окрім апартеїду. Є достатньо підстав для того, щоб вважати, що політичні в'язничні табори все ще працюють у Північній Кореї. За їхніми словами, чотири основні такі в’язниці добре помітні в супутникових знімках країни.

Офіційний висновок такий - Кім Чен Ин, "верховний лідер", відповідальний за дозвіл вчинення цих злочинів проти людства, які повторюються у в'язничних таборах. Також відповідальність несуть чиновники провладної Трудової партії та департамент державної безпеки.

Північна Корея рішуче заперечила функціонування будь-яких таборів примусових робіт для політичних злочинців у 2014 році. Пхеньян застосує "контрзаходи" проти будь-яких зусиль, спрямованих на передавання Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду, як цього рекомендувала комісія, - висловився посол Північної Кореї в ООН Чан Іль Хун.

Його наступник Пак Сон Іль різко розкритикував такі висновки. "Я повністю відкидаю та заперечую цю доповідь, оскільки вона сфабрикована та безпідставна", - заявив він.

Такі доповіді не допоможуть вирішити "сьогоднішню напружену ситуацію", - вважає Пак.

Попередні зусилля притягнути лідерів Північної Кореї до відповідальності не принесли успіху, оскільки передавання справи до Міжнародного кримінального суду вимагало згоди п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН. Але Китай та Росія дали чітко зрозуміти, що вони накладуть вето на такий крок.

Піллей заявила, що це не повинно зупинити міжнародне співтовариство в спробах притягнути до відповідальності північнокорейський режим. "Це особливо жахливо. Це довго тривало. Народ Північної Кореї не отримував жодної допомоги з боку світу", - зазначила вона.