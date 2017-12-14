У Туреччині відкриють першу в країні безпілотну лінію метро

У п’ятницю, 15 грудня, у Стамбулі відкриють першу повністю автоматизовану лінію метро, якою курсуватимуть безпілотні потяги.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на Міський муніципалітет Стамбула.

Перший етап лінії метро у азійській частині міста відкриє президент Реджеп Таїп Ердоган.

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Близько 10,5 кілометрів 20-кілометрової лінії метро від Ускюдара до Умранію буде відкрито у завтра, решту запустять у червні 2018 року.

Завершена лінія складатиметься із 16 станцій та при повному функціонуванні зможе перевозити близько 700 тисяч пасажирів щодня.

Це перша безпілотна лінія метро у Туреччині.