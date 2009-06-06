Міністр просить Президента ПАРЄ почекати з виключенням України

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК звернувся з листом до Президента Парламентської Асамблеї Ради Європи з проханням не розглядати проект резолюції про позбавлення української делегації повноважень у ПАРЄ до отримання роз’яснень від Європейського суду з прав людини.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю “УНІАН-Новини ЄС” повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК після завершення засідання Трійки ЄС-Україна у сфері юстиції, свободи та безпеки, яке відбулося 3 червня в Люксембурзі.

“Я через МЗС також направив листа Президенту Асамблеї Луїсу Маріа де ПУЧУ про те, що на час розгляду такого подання Європейським судом мають бути зупинені будь-які процедури з цим пов’язані”, - сказав він.

Міністр наголосив, що Україна вважає, що виконала свої зобов’язання перед Радою Європи, надавши три кандидатури, як того вимагає Європейська конвенція захисту прав людини, для обрання судді Європейського суду.

“Асамблея не визнає виняткових підстав для відкликання першого списку та подання другого. Разом з тим Асамблея не має повноважень за Конвенцією тлумачити саму Конвенцію. Таке правило є лише у Європейського суду з прав людини”, - зазначив М.ОНІЩУК.

Він також висловив переконання у тому, що підготовка проекту резолюції є спробою здійснити психологічний тиск на Україну.

“Я вже не кажу про неадекватність запропонованого рішення самій проблемі, особливо беручи до уваги, що в даний час Україна представлена в суді суддею ad hoc, який професійно здійснює свої повноваження”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала перший перелік з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини 14 вересня 2007 року. Однак пізніше Україна відкликала цей перелік і замінила його іншим, який ПАРЄ не визнає.

19 травня цього року група з 20 депутатів ПАРЄ на чолі з Діком МАРТІ зареєстрували проект резолюції про позбавлення повноважень української парламентської делегації через проблеми зі списками суддів.

Наприкінці минулого тижня Україна через Комітет Міністрів Ради Європи звернулася до Європейського суду з прав людини з проханням надати тлумачення стосовно того, чи є у держави виключна юрисдикція визначати підстави щодо відкликання списку, внесення змін до нього, подання нового списку.